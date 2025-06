Fernando Venâncio, amigo e mestre, na memória

A sua posiçom a respeito do reintegracionismo experimentou alteraçons ao longo da sua vida como se pode comprovar, mas, ao final, e desde logo quando eu o conhecim, a sua valoraçom do movimento passara a um rejeitamento intransigente

Assim Nasceu uma Língua parte desde o seu mesmo princípio da preeminência do galego como fonte e fundamento do idioma. O uso do mapa da Galecia Major de J. M. Piel sustenta o papel matricial do galego; umha preeminência que sem embargo nom lhe permitia concordar nas poderosas razons que serviam de aval ao movimento reintegracionista que eu professo. Galega por berço, portuguesa por desenvolvimento; umha língua partilhada de princípio a fim.

A sua posiçom a respeito do reintegracionismo experimentou alteraçons ao longo da sua vida como se pode comprovar, mas, ao final, e desde logo quando eu o conhecim, a sua valoraçom do movimento passara a um rejeitamento intransigente com a correspondente atitude benevolente e acrítica com a posiçom oficialista do establishment ILG-RAG. O meu apreço decidido polo labor linguístico de Carlos Garrido e de Valentim Fagim foi objecto de debate recorrente entre nós. A comum adesom a umha norma ortográfica actualizada e tecnicamente congruente com o universo da lusofonia, nunca foi compreendida por Fernando Venâncio.

A polémica, desenvolvida entre ambos em 2019, rejeitava sem margem para qualquer acordo as teses reintegracionistas. “Espero que o meu livro —daquela em projecto de publicaçom imediata— ajude a AGAL, mais (sic) o fundamentalismo, a ver a estranha aliança que mantêm com o reaccionarismo linguístico português (Malaca Casteleiro, Laborinho) e brasileiro (Bechara), todos também imensamente espanófilos, além de patrocinadores do estúpido AO90”insistia. Do seu desprezo sem matizes polo AO90 é boa prova o artigo que publica em 2016 no diário Público que ele gostava citar como referência. As trincheiras de Fernando Venâncio dentro e fora de Portugal fôrom sempre inexpugnáveis fortins em implacável defesa das suas teses. Nom deixa de intrigar nestas circunstáncias que Assim Nasceu uma Língua leve como subtítulo assi naceu ũa linga que mais parece umha piscadela à escrita reintegrada.

Descansa em paz amigo, arrolado já para sempre polos ecos da nossa língua de onde se vê sempre o mar como nos ensinou Vergílio Ferreiro e também o nosso Meendinho. O mesmo mar, o mesmo idioma

As filias e fobias de Venâncio fôrom arcanos indecifráveis para mim por parte de quem foi um detractor radical do Acordo Ortográfico do português de 1990, cego á sumptuosa achega lexicografia do meu admirado terceto virtuoso: Alonso Estraviz (1935), Álvaro Iriarte Sanromán (1962) e Carlos Garrido Rodrigues (1967). Nom houve maneira, o professor nom admitia razons na matéria e terminou por abraçar sem matizes o engado académico e institucional do ILG-RAG apesar das suas flagrantes incongruências Lástima nom poder polemizar já com o meu amigo de Mértola acerca dos últimos episódios da polémica. A contundente diatribe de Carlos Garrido acerca da incompetência linguística do Presidente da Real Academia Galega.

Fica sem embargo a sua alegria polos passeios por Mértola com o ligeiro cajado, a bengala, que ele apreçava e eu lhe traspassei encantado, ou o seu entusiasmo polo comentário ao grande Zeca Afonso em Ó tirana saudade que ele me pediu para difundi-lo nas suas redes sociais.

