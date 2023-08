Galicia is 'different'

A nova corporación municipal de Compostela vén de poñer en marcha unha campaña que tenta sensibilizar a este turismo, educar para mitigar eses comportamentos que fan da cidade un lugar hostil para a súa cidadanía. Aplaudo a proposta, mais penso que non vai abondar

Vivín seis anos na contorna de Belvís, moi preto do Seminario Menor. Aturei bastóns batendo incesantes nas beirarrúas. Grupiños que camiñan con metros de distancia entre as integrantes e falan a berros a calquera hora, mesmo de madrugada. Excursións masivas que cortan o tráfico da Avenida de Lugo para cruzar, parando os buses urbanos e a xente que ten que chegar á escola, ao traballo. Cánticos, loas a Deus, himnos deportivos, bandeiras, botellóns, altofalantes, lixo, bicicletas en sentido prohibido... Algunha vez confrontei educadamente eses comportamentos para pedir algo de civismo e recibín peores respostas e caras ca as que se ven no vídeo da rúa Xelmírez (no que por certo, o que fai o grupo de peregrinos é seguir a cantar mentres ollan retando e con acenos ofendidos para o veciño).

Agora vivo en Silleda. O destino tróuxome a unha finca que linda co Camiño de Inverno e da Vía da Prata. Debo recoñecer que, malia que aquí non me chegan tan de preto como cando pasaban baixo a xanela do meu dormitorio compostelán, podo identificar neste tramo da ruta os comportamentos que por tanto tempo padecín en Santiago.