Galicia, un pobo e un país cunha historia que tod@s deberan coñecer

Queren acabar coa lingua, a cultura e a historia de Galicia. Non é unha impresión, é unha realidade. Aos feitos me remito. As accións levadas contra as dúas primeiras son evidentes, cotiás, sistemáticas. Abonda ver o que acontece acotío e dende hai décadas nas escolas e institutos ou nos medios de comunicación do país

Queren acabar coa lingua, a cultura e a historia de Galicia. Non é unha impresión, é unha realidade. Aos feitos me remito. As accións levadas contra as dúas primeiras son evidentes, cotiás, sistemáticas. Abonda ver o que acontece acotío e dende hai décadas nas escolas e institutos ou nos medios de comunicación do país, RTVG incluída. Á historia de Galicia non poden matala, aínda que si agochala ou supeditala no ensino, na ESO e o Bacharelato, a esas “historias de España” que a presentan de xeito “natural” como algo ínfimo, secundario, dependente e, xa que logo, prescindíbel.

A Consellería de Educación da Xunta de Galicia tratou de dar un paso máis nesta dirección. Porque é obvio que hai unha folla de ruta no agocho da historia do país aos mozos e mozas galegas. En 2015, coa escusa da LOMCE, a consellería dividiu en dúas materias de dúas horas –“Xeografía e Historia de Galicia”, e “Patrimonio artístico e cultural de Galicia”– a vella optativa de libre configuración autonómica, a “Xeografía e Historia de Galicia”, que tiña catro sesións semanais e unha considerable aceptación nos institutos. O éxito dunha medida que procuraba o esquezo e o alleamento das mozas e mozos galegos da súa historia foi abafante. Nuns centros de ensino secundario con cadros docentes minguantes e unha ratio de alumnado/profesor crecente, durante o curso 2018-2019 apenas si un 2% do total dos estudantes do Bacharelato de Galicia se matricularon nalgunha destas dúas novas materias. A consellería conseguira seu obxectivo nun tempo record.