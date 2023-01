Homes brancos ricos e perdóns oficiais

Pedir desculpas debería ser o comezo dunha reparación, dunha bandeira de tregua que se alce para parar e preguntar. Que precisas? Precisas que falemos disto moitas veces? Precisas que faga algo en concreto? Por canto tempo?

Pedir desculpas debería ser o comezo dunha reparación, dunha bandeira de tregua que se alce para parar e preguntar. Que precisas? Precisas que falemos disto moitas veces? Precisas que faga algo en concreto? Por canto tempo? Precisas que se devolva a porta de Babilonia do museo máis visitado de Berlín? ou quizais todas as momificacións que forman parte da exposición permanente do Brithish Museum e polas que miles de turistas se achegan cada ano a Inglaterra? Que eliminemos todas as Rúas Colón? Precisas que mudemos os libros de historia? E cando se nomee a Exipto, unha das civilizacións máis antigas do planeta, deixar claro que a pesar dos seus diferentes tons de pel, o que non eran seguro é brancos?

As veces non existe reparación posible. Todo sexa dito.