O menosprezo do público em benefício do privado é um comportamento incompatível com os fundamentos do Estado social e democrático de Direito que consagra umha sociedade sem privilégios

Nas actuais circunstáncias em que as incessantes vagas de crise que afligem este século vesten indumentária inflacionária e a imparável alça de preços incendiam o mal-estar social contra as práticas especulativas nom podemos por menos de sorrir ante a suposta harmonia que preside as cadeia de valor que desemboca nas bancadas do supermercado e as agências imobiliárias nem abandonar-nos a um sentimento de indulgência ante o modestíssimo operário de avarias e pequenos arranjos domésticos quando nos pergunta, com IVA ou sem IVA?

Notas

1 People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices (....) Wealth of Nations (1776) Livro. 1, capítulo 10, parte 2 parágrafo 27. Contamos com uma excelente versom ao galego da autoria de Manuel Fernández Grela, editada pola USC em 2019 em Clássicos do Pensamento Universal, 33. O parágrafo citado pode ler-se na página 183.

2 Resoluçom Obra Civil 2 S/0021/20: https://www.cnmc.es/sites/default/files/4204380.pdf