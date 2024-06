Humanidade aberrante

Logo das agresivas declaracións do presidente da Arxentina en Madrid (alentadas e aplaudidas pola presidenta popular desa comunidade) onde cualificou de “aberrante” a xustiza social, andei a ler e afondar un pouco nas bases teóricas sobre as que Milei sustenta o seu discurso, aparentemente inconexo e improvisado mais, en realidade, estratexicamente deseñado. Trátase do “anarcocapitalismo” e mais do “darwinismo social”. Dúas correntes de pensamento e económicas que defenden, en palabras para legas coma min, que a única lei posible é a da selva, a do máis forte. O siloxismo viría a dicir que o ser humano prosperou porque é o máis forte, e que, por conseguinte, dentro da humanidade as únicas persoas que merecen prevalecer son, logo, “as máis fortes”. Un discurso evidentemente antropocéntrico e, engado, tremendamente individualista, dado que non contempla como fortaleza a capacidade humana de aliarse, protexer e coidar.