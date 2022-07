Incumprimento das leis e dos acordos para acabar coa simboloxía franquista

A simboloxía franquista fóra de Galiza

PSOE e PP deberían tomar boa nota en Galiza do discurso dos seus partidos no Estado e dalgúns dos acordos que toman administracións que presiden ou gobernos municipais nos que participan.

Juan Carlos I conserva aínda rúas, retratos e distincións en numerosos concellos de Galiza gobernados pola esquerda ou con alcaldías do PSdeG-PSOE: Vigo, A Coruña, Santiago, Vilagarcía de Arousa, Culleredo etc. Non hai xustiza, dignidade e hixiene democrática neses concellos?

Málaga. A Deputación, presidida polo socialista Salvador Pendón, aprobaba no Pleno de 2 de decembro de 2008, a retirada de 36 honores e distincións, concedidas a militares golpistas, ministros de Franco, gobernadores civís, ex presidentes da Deputación ou dirixentes da Sección Feminina de Falanxe. Entres eles a Franco, xeneral Queipo de Llano, ministros de Franco como José Utrera Molina, Fernández de la Mora, José Solís, Federico Silva Muñoz, Villar Palasí, José Antonio Girón de Velasco; ao ex presidente da Deputación, Baltasar Peña Hinojosa, etc. O Presidente da Deputación sinalaba que “Es necesario quitar los honores franquistas porque significa una etapa negra y de represión”, engadindo que ás persoas ás que se lles retira as distincións foron “cómplices” desa situación. E remataba, dicindo: “La democracia debe servir para ver que los honores y distinciones otorgados durante un régimen dictatorial no deben seguir siendo válidos ahora”.

Bilbao. O Pleno de 27 de febreiro de 2014 (goberno PNV-PSOE) consideraba que os nomeamentos dos 21 alcaldes durante a Guerra Civil e a ditadura foron “ilexítimos”. E o Pleno de 25 de febreiro de 2015 acordaba “revogar todos os títulos, premios ou medallas concedidas polas corporacións municipais franquistas até abril de 1978 a persoas que foron significadas durante o período franquista pola súa adhesión ou conivencia coa ditadura”. Na Coruña os alcaldes e alcaldesa durante a ditadura conservan máis de 30 honores e distincións, entre elas 11 rúas e 13 retratos.

Logroño. Cuca Gamarra, alcaldesa do PP de 2011 a 2019, presidía a corporación municipal que retiraba as rúas Calvo Sotelo (tiña na placa a inscrición “1936. Más vale morir con honra que vivir con vilipendio” e General Primo de Rivera, os dous teñen rúas e numerosas distincións no concello da Coruña, que o goberno municipal do PSOE se nega hoxe a retirar.