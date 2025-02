Lei do Litoral, a toda costa

Mollis lex, sed lex

O texto da Lei é unha manobra de distracción para disimular a frase chave, que non se permitirá a construción nas zonas de protección ambiental, “salvo que o permitan as normas dos espazos naturais afectados”. A partir de aí, cun informe interpretativo axeitado, nada é imposíbel

Lei mol ou flexíbel, pero lei. Coa nova Lei de usos do litoral e a asunción das competencias por parte da Xunta, ábrense novas oportunidades. No texto, en forma de cláusulas xenéricas, habendo vontade podemos interpretar que o construído, construído está. Fálase por exemplo da creación dunha rede de establecementos turísticos, impulsados con fondos públicos en edificios xa existentes no litoral, mesmo na zona de maior protección, exposta aos efectos do cambio climático. Un exemplo sería a fábrica, baleeira e portiño de Massó en Cangas, na que Caixanova se empufou coa chegada da crise para promover un hotel, vivendas de luxo e porto deportivo, nun intento de substración de espazo público que a movilización cidadá conseguíu atallar e agora, en mans de Abanca, contra a lei-mordaza e a estratexia de refuxio climático, haberá que repelexar. Outro tanto coas fábricas de salgadura esparexidas por toda a costa galega, desde Cervo ata o Hío. O texto da Lei é unha manobra de distracción para disimular a frase chave, que non se permitirá a construción nas zonas de protección ambiental, “salvo que o permitan as normas dos espazos naturais afectados”. A partir de aí, cun informe interpretativo axeitado, nada é imposíbel.

A recuperación da arquitectura industrial e popular non ten porque ser mala, se non supón transferencia de recursos das clases populares ás elites nin acoutamento de espazo público nin polución das rías pola presión habitacional nin privilexios fiscais nin encarecemento dos prezos da vivenda para a poboación local nin novos paseos marítimos con palmeiras como paso previo a recualificacións urbanísticas. Outra cousa é se o obxectivo é que os hoteleiros ocupen e pechen a contorna, se convirtan en “causahabientes” e a costa siga a ser de titularidade pública (DPMT) pero de uso privado concesionado e lucro de clase.

Seguro que a Xunta ten pensado un plan para soprar e sorber a un tempo, compatibilizando a sustentabilidade ambiental coas novas ocupacións e os efectos irreversibeis do cambio climático, entre eles o deterioro xeralizado dos areais que deben precisamente atraer o turismo e que, ano tras ano e a ollos vista, van perdendo superficie pola subida do nivel do mar, inzando de algas invasivas e converténdose en mantos de terra cimentada e croios, coas ondas e bater nas barreiras artificiais dos recheos e nas construcións da primeira liña a causa da interferencia antropoxénica nos ciclos de arrastre e depósito que garantizaban os sistemas dunares e as franxas libres de ocupación. De pouco vai valer a posta en valor das nosas praias se estas tenden a desaparecer.

O futuro xa está aquí e en todas partes, tanto en Valencia coma en Venecia, en Nova York ou en Australia . En Galiza é o paseo, os aparcadoiros e as piscinas de Samil alagados por toneladas de area cos temporais, ou a duna artificial que desde Riazor impide ver o mar, para evitar que a rúa Juana de Vega se volva converter en tombo. As consecuencias do “ti vai facendo” sobre o litoral non son só paisaxísticas ou medioambientais, senón tamén económicas, por exemplo para o marisqueo a pe. Non imos ser tan inxenuos de pedirlle á Xunta a prudencia dos nativos iroqueses, para quen, antes de tomar unha decisión importante cumpría sopesar as consecuencias que tería sobre a novena xeración, pero entre iso e unha lei do carpe diem e do malo será ten que haber un termo medio, porque o malo xa é. Faise urxente reunir a comunidade científica, os sectores económicos afectados, nomeadamente o turismo, asociacións ecoloxistas, urbanistas, e explicarlle á poboación asentada nas zonas de risco que non abonda con botar o freo senón que é necesario devolverlle ao mar o espazo que reclama, cada vez con máis insistencia, compensándoa debidamente. Dado que é algo tan urxente, tan evidente e tan imposíbel de ignorar, hai que supoñer que o goberno galego ten un plan, só nos falta saber cal é.