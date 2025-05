Máis sombras que luces na situación de Cuba

O dato de que Vietnam é, actualmente, o segundo produtor de café no mundo (só por detrás de Brasil) mentres Cuba non aparece entre os 10 países mais importantes nesa materia, exemplifica a diferenza substancial na aplicación de dous modelos que naceron como fillos dun mesmo patrón ideolóxico

Nestes días estase conmemorando o 50 aniversario do remate da guerra de Vietnam. Naquel momento, o pais asiático estaba practicamente arrasado pola maquinaria bélica dos USA mentres Cuba xa levaba 15 anos acometendo a construción dun novo modelo social xurdido a partir do proceso revolucionario encabezado por Fidel Castro. Nos dous casos, a estrutura política era semellante -o poder estaba nas mans exclusivas do Partido Comunista- e tamén eran comúns as fontes ideolóxicas inspiradoras do sistema (cunha compoñente dominante baseada no marxismo oficial soviético con algunhas engadegas relevantes do modelo chinés). Podería resultar anecdótico pero o dato de que Vietnam é, actualmente, o segundo produtor de café no mundo (só por detrás de Brasil) mentres Cuba non aparece entre os 10 países mais importantes nesa materia, exemplifica a diferenza substancial na aplicación de dous modelos que naceron como fillos dun mesmo patrón ideolóxico. Na explicación oficial da notábel diverxencia entre a situación actual de ambos países, constatase unha distancia significativa nos relatos formulados: mentres as autoridades da illa caribeña atribúen as dificultades presentes á histórica belixerancia practicada polos USA, os gobernantes vietnamitas vinculan os avances rexistrados coas bondades das súas políticas.

Resulta moi complicado facer un prognóstico sobre o futuro de Cuba. En todo caso, pódense sinalar tres escenarios teoricamente posíbeis no horizonte temporal do vindeiro lustro: 1) a continuidade da situación actual (deterioro das condicións materiais de vida da maioría da poboación e mantemento do poder de coerción que posúe a elite política gobernamental); 2) unha reedición -con novos protagonistas- da vella relación de dependencia económica coa URSS que, ademais de posibilitar o funcionamento dun aparello produtivo fortemente subsidiado, favorecese a viabilidade dalgunhas reformas políticas controladas; 3) apertura dun proceso negociador entre o goberno, a oposición interior (que posúe unha cativa relevancia organizada) e a Administración norteamericana que permitise acadar un acordo para o establecemento dun sistema político pluripartidista homologábel ao que rexe na maioría dos Estados latinoamericanos.

Ademais das dificultades acumuladas nas últimas décadas, Cuba padece hoxe unha situación antes descoñecida: pasou de ser o punto de referencia das expectativas de mudanza que se xeraban nunha boa parte da América Latina a estar colocada nun plano moi subalterno na correlación de forzas e intereses que operan nesa rexión do mundo.