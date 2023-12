Neste diminuto mundiño das artes, non todo é elevación. De feito, case nada, alén do feito creativo, o é. Hai un machismo rampante, violento, homófobo, misóxino e asasino que impregna o tecido creador e económico. Hai tamén, afortunadamente, un feminismo que o combate. Hai clasismo, egos, envexas, cambadelas. E haiche moito home branco hetero enfadado que non conta co abeiro dos Angry White Men ianquis

Non me pregunten por que, hai tempo que teño o case convencemento de que no outono acontecen máis falecementos inesperados que nas outras estacións. Neste que por fin rematou a intensidade semelloume aínda maior, mais se cadra é porque me tocou de preto. Xa saben: como cando rompes un óso e só cres ver xente escaiolada.

Estes eventos vitais tan duros son tamén tristes oportunidades para revisar as verdadeiras caras da contorna. A realidade sen máscaras que se revela e ilumina na escuridade da dor, axudando a distinguir as almas boas e as perversas. Acontece no afectivo, no persoal e tamén no profesional.

No meu caso, o eido profesional é o cultural. (Aínda que, como dicía un sabio amigo, a pouco que afondes en todas partes cocen as mesmas fabas). O sistema literario galego é pequeno. Todas nos coñecemos, máis de lonxe ou menos. Todas, cando menos, sabemos da existencia do resto. Algo bo tiña que ter sermos a capa máis baixa na cadea trófica do sector, onde se recollen as migallas das migallas das migallas. Nela disputámonos a cotío o elo superior dese estrato case soterrado. Quen fica por riba? Será o talento quen o determine? A lei da xungla, quizais?