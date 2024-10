Marcelino Fernández Prada, recoñecemento e reparación

Marcelino atopábase en situación de rebeldía cando o Consello de Guerra da causa 636/1936 xulgou a preto de corenta veciños de Ribas de Sil, a meirande parte labregos. Once deles foron fusilados ás 06:00 horas do día 11 de maio de 1937 na cidade de Lugo. O 3 de maio de 1939, o Comandante do posto da Garda Civil de Petín, Ourense, detivo a Marcelino, oculto na casa da súa nai. Sen dúbida, unha delación provocou a súa caída

Republicano irredento, fundador en San Clodio de Ribas de Sil da Agrupación Socialista Agraria – adherida á Unión General de Trabajadores –, antifascista convencido, revolucionario nas xornadas do 6 ao 9 de outubro de 1934, Marcelino Fernández Prada foi o primeiro alcalde socialista do concello de Ribas de Sil, Lugo. As repeticións das eleccións en diversos axuntamentos da provincia lucense, o 31 de maio de 1931, levaron a Marcelino a ocupar a máxima responsabilidade nesa alcaldía situada na bisbarra de Quiroga. Fuxido a Portugal tras os sucesos revolucionarios de Outubro de 1934 e, posteriormente, agochado na casa dos seus pais, na Rúa, Fernández Prada retornará como principal rexedor a Ribas de Sil tras acollerse á amnistía decretada a finais de febreiro de 1936. Cinco meses máis tarde a guerra estoupará para estrago da República.

A resistencia en Ribas de Sil foi efémera. No amencer do día 21 de xullo de 1936 Marcelino partiu do seu fogar en San Clodio e iniciou unha xeira de medo e agocho que durará tres longos anos. O ex alcalde chegou á Rúa e permaneceu resgardado na casa da súa tía Jacinta, na parroquia de San Xulián de Montes. En setembro partiu cara o fogar da súa nai, Carmen, tamén na Rúa. Alí ficará atemorizado e oculto durante tres anos. Marcelino atopábase en situación de rebeldía cando o Consello de Guerra da causa 636/1936 xulgou a preto de corenta veciños de Ribas de Sil, a meirande parte labregos. Once deles foron fusilados ás 06:00 horas do día 11 de maio de 1937 na cidade de Lugo.