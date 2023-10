Cando alguén me leva a contraria, a vida ensinoume a pensar que seguramente ten razón, non me fío un pelo das miñas propias opinións e todas as malas críticas que recibín foron merecidas. Hai uns días Marilar Aleixandre criticaba un artigo meu sobre a resposta na prensa á Cuncha de Ouro outorgada ao filme “O corno” neste mesmo medio e, de entrada, dei por suposto que ela tiña razón e eu me trabucara. É un mecanismo automático, a prudencia ou a inseguridade infalíbel de quen revisa o que escribíu ou dixo hai tempo e pensa que o cambiaría todo, onde tiña a cabeza? E aínda así seguimos porque, como escribira Torga nos seus diarios, se non para o mar, por que hei parar eu?

Ao ler os erros que se nos atribúen é recomendábel prestar atención e procurar ser humildes, mesmo se non os percibimos. Un é o menos indicado para xulgarse a si mesmo e ao mellor explicouse mal, colocou unha coma en mal sitio, non plasmou axeitadamente o ton irónico dun comentario, etc. A razón é, ao noso ver, patrimonio dos outros. Mesmo se a nosa intuición ou entendemento nos di o contrario.