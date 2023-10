O corno, a ollada

Confío en que vaiamos mudando a ollada, en que celebremos como, nos mesmos días en que é posíbel por vez primeira falar en galego no congreso –e as primeiras palabras noutra lingua distinta do castelán foron en galego– teñamos unha Cuncha de Ouro para o cine galego, para unha directora galega

O meu argumento é que a recensión criticada por Borrazás non é “representativa” dos xornais progresistas. Se analizase algúns destes artigos, encontraría ledicia, respecto, tratamento do filme como parte do cine galego, recoñecemento de Jaione Camborda como directora galega, malia nacer en Donosti. Outra cousa sería se a crítica fose dirixida a un só xornal e un só autor, e non se dese a entender que “non nos entenden, non”.

Hai distintas formas de escribir sobre un libro ou un filme, mais na miña opinión unha certa prudencia faría desexábel ver a película antes de falar dela. O primeiro que eu contemplo en O corno é que ten unha ollada feminista, á vida das mulleres, ás experiencias das mulleres, a como non se lles permitiu e aínda non se lles permite ser donas do seu corpo, ás redes de mulleres que se prestan axuda entre si. Varias das recensións que cito, de Ana G. Liste, Diana López Varela, Javier Zurro, si se decataron desa ollada, aínda minoritaria no cine.

Confío en que vaiamos mudando a ollada, en que celebremos como, nos mesmos días en que é posíbel por vez primeira falar en galego no congreso –e as primeiras palabras noutra lingua distinta do castelán foron en galego– teñamos unha Cuncha de Ouro para o cine galego, para unha directora galega. Avances que mostran como hai moitas persoas noutros lugares do estado que celebran connosco a diversidade lingüística e cultural, un enorme patrimonio.