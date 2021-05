Mecánicas divinas

Battiato busca, a través da súa arte, perforar o misterio. Talvez diso se trate. Nada que ver, por tanto, só con cousas bonitas e tal

Esa relixiosidade paira en Battiato, insinúase, amósase delicadamente e establece a súa base máis firme, que convida, sen facerse nunca explícita tampouco, e moito menos charlatana de predicador.

Ao cabo a etimoloxía do termo relixión indica ligazón, ligar fortemente. É dicir, que Battiato busca, a través da súa arte, perforar o misterio. Talvez diso se trate. Nada que ver, por tanto, só con cousas bonitas e tal (lémbranseme agora aqueles repasos que José Angel Valente lles daba a moitos poetas consagrados da súa xeración e das outras, vindo a dicir que apenas xuntaban palabras que deslumbrasen, ou algo así).

Un desprezo tamén no lado negativo, de Battiato, pola vida mercantilizada, polo tosco. Seguindo o estro dos seus versos: “xente infame que non sabe o que é o pudor”, “ pero como escusar as hienas nos estadios e as dos xornais? ”. Unha radicalidade íntima que se pode converter en provocación, en ofensa máis ben.