Mella, Nogueira, Mariñas: tres figuras xustamente recoñecidas

Camilo Nogueira transitou por unha ruta mais homoxénea. Militante da UPG nos primeiros anos da transición, promoveu – unha vez celebradas as primeiras eleccións de 1977 – a creación dunha forza (Esquerda Galega) que tivo unha presenza reducida pero significativa no Parlamento galego durante a década dos 80. A partir de 1997 regresou - xa como membro do BNG – á Cámara do Hórreo e dende 1999 desempeñou un importante papel como deputado nacionalista no Parlamento europeo.

Nos primeiros dez anos da historia do autogoberno galego que naceu co actual Estatuto de Autonomía, semellaba verosímil a posibilidade dun campo galeguista ou nacionalista estruturado en tres forzas políticas -Coalición Galega, Esquerda Galega e BNG- con ofertas programáticas diferenciadas e tradicións distintas. Cabía pensar que -salvando todas as lóxicas distancias derivadas das especificidades dos tecidos sociais respectivos- podería ocorrer algo semellante ao que se vivía en Cataluña (con dúas organizacións básicas: CiU e ERC) ou no País Vasco (cun mínimo de tres referentes: PNV, EA e HB). O paso do tempo demostrou que non había espazo electoral suficiente para unha oferta nacionalista tan diversificada: a partir de 1993, o BNG foi incorporando diversas variantes organizativas preexistentes para ofrecer unha alternativa unificada.