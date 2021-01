Memorias que merecen historia, vidas que merecen dignidade

O seguinte parecía máis novo, pero tiña a mesma idade. Estaba a aprender inglés e gozaba dun coñecemento da actualidade e dunha capacidade de análise que recoñezo, por culpa dos meus prexuízos, que me sorprenderon. A conversa foi moi fluída. Contoume operacións militares, como se atacaba, as posicións, e todo cun folio e un bolígrafo para que eu non me perdese ningún aspecto da súa narración. Contábao co entusiasmo de quen non recibira atención e agora contaba cun público a quen sorprender. Con todo, nunca fixo referencia á morte que puido perpetrar na fronte. Este sempre foi un factor común: ningún dos entrevistados desta xeración mencionou nunca se tiveran que matar. Comprendín que era un mecanismo de defensa para evitar contar o que cría que non ía ser comprendido por alguén que non estivese na fronte: "Unha guerra hai que vivila" era a frase que dixeron todos os entrevistados.

"Esta xeración que loitou na Guerra Civil de maneira forzosa xa morreu. En 2011, cando puiden recoller as súas vivencias, todos superaban os 90 anos"

As seguintes tomas de contacto foron dispares. Un deles retirouse xusto cando comezaba a narrar a súa experiencia nun buque de guerra. Deixeino marchar, xa que non me importaba tanto a súa historia como a súa tranquilidade. Pareceume contemplar tristeza, pena e arrepentimento na súa cara. Outro ex-combateente, cando referiu o seu recrutamento, confesou: "Subín ao camión e moitos choraban… Eu tamén chorei". A súa voz entrecurtouse, e caeron dúas bágoas dos seus ollos. Tiven que parar e estivemos un tempo en silencio ata que nos vimos os dous con forzas de retomar a entrevista, porque as súas bágoas tamén eran miñas.

Aínda hoxe acórdome de todas as que realicei e dos nomes que me prestaron o seu tempo para falar da súa peor experiencia vital. Esta xeración que loitou na Guerra Civil de maneira forzosa xa morreu. En 2011, cando puiden recoller as súas vivencias, todos superaban os 90 anos. Cando os quixen visitar para ensinarlles o meu primeiro libro, que sen eles non foi posible, xa non quedaba ninguén que me escoitase. Decidín que, se quería seguir investigando aquela época, non podía perder o tempo e tiña que conversar con irmás, con esposas e con familiares moi próximos dos ex-combateentes.

"Sinto unha fonda dor persoal cando, por mor da crise da COVID, gran parte deles faleceron en soidade, ben na UCI, ben nas súas residencias, porque non se puxeron á súa disposición os medios que calquera entidade de xestión pública debería ser capaz de activar"

Agora estou enfrascado noutra investigación e quero coñecer de primeira man o que sentiron e fixeron, antes de que xa non estean, antes de que se esquezan as súas experiencias. Por iso, sinto unha fonda dor persoal cando, por mor da crise da COVID, gran parte deles faleceron en soidade, ben na UCI, ben nas súas residencias, porque non se puxeron á súa disposición os medios que calquera entidade de xestión pública debería ser capaz de activar. A Xunta debería pedir perdón polo que non supo xestionar. Con eles foise parte da nosa memoria, miles de historias, mortas na máis triste soidade e que só puideron ser despedidas por apenas tres familiares. Outros, nin iso. Se a todo o que padeceron sumámoslle a pandemia, estamos diante dunha xeración que viviu o peor da nosa historia recente. Temos que darlles dignidade nos seus últimos anos de vida e iso leva a que as residencias estean ben equipadas.