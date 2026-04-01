Normalizar ou non

En certos despachos públicos, onde o café vai máis rápido ca planificación, adoita aplicarse a Estratexia Institucional de Normalización Cuántica (EINQ): cando alguén di que vai facer unha cousa coa lingua, o máis probable é que acabe pasando a contraria.
Así, existen catro grandes liñas de acción descritas no traballo de Miguel Moreira Barbeito que podes consultar en https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/01/29.pdf:
- Non normalizar para non salvala: “Se non facemos nada, algo pasará. E se desaparece… pois a outra cousa mariposa”.
- Normalizar para salvala: “Imos facer o lóxico, pero con calma… moita calma”.
- Normalizar para non salvala: “Faremos campañas preciosas, con carteis moi chulos, pero que non cambien nada; non vaia ser”.
- Non normalizar para salvala: “A lingua xa se arranxa soa… coma unha planta silvestre: se non a regas, medra mellor”.
Segundo a enquisa estrutural a fogares do IGE (2023) que estamos seguros que non repetirán para evitar que os datos demostren a intencionalidade das accións e das políticas adoptadas:
- A porcentaxe de persoas que falan habitualmente galego sitúase no 46,23%, por baixo da maioría por primeira vez na serie histórica.
- Os falantes habituais caen con forza entre a xente nova, cun retroceso de 5 a 10 puntos respecto a 2018.
- Entre menores de 15 anos, os que saben pouco ou nada de galego soben ata o 32,44%.
- Este contexto ilustra perfectamente o “absurdo” das políticas contraditorias.
Enunciado
Nun estudo humorístico sobre a Estratexia Institucional de Normalización Cuántica (EINQ), analízase como responden distintos departamentos públicos cando se lles pide actuar para mellorar o uso do galego. Unha enquisa interna revela:
- 40% das accións son “normalizar” (N),
- 60% son “non normalizar” (¬N). (¬ significa a negación do que vén despois).
Cando se toma calquera acción, a intención declarada pode ser “salvar a lingua” (S) ou “non salvala” (¬S):
- Se escollen normalizar (N):
30% declaran intención de salvala (S),
70% declaran non intentalo (¬S).
- Se escollen non normalizar (¬N):
20% din que é para salvala (S),
80% para non salvala (¬S).
O IGE constata que actualmente o 46,23% da poboación fala galego habitualmente, e un comité pensa que a efectividade dunha medida depende do cadrante en que caia:
|Acción
|Intención
|Efecto sobre o uso real do galego
|N
|S
|+2 puntos porcentuais
|N
|¬S
|0 puntos (campañas decorativas)
|¬N
|S
|–1 punto
|¬N
|¬S
|–3 puntos
PREGÚNTASE:
Cal é a probabilidade de que unha medida escollida ao azar sexa das “boas” (N & S)?
Cal é a distribución porcentual dos catro tipos de acción?
Cal sería o novo uso habitual do galego logo dunha única medida escollida ao azar?
Á vista dos resultados, escribe un texto sobre o tipo de normalización que se leva feito nos últimos anos.
RESPOSTAS ... SE É QUE QUEREMOS SABER O RESULTADO:
a)
Probabilidade = 0.12 (ou se se prefire, o 12 por cento dos casos).
b)
N & S:
N & ¬S:
¬N & S:
¬N & ¬S:
O MÁIS HABITUAL é “non normalizar para non salvala”, sorprendentemente coherente coa realidade paradoxal proposta.
c) Efecto esperado sobre o uso habitual do galego
Cálculo da esperanza matemática (porque algunhas persoas aínda temos esperanza):
Cambio esperado = –1,32 puntos porcentuais.
Partindo do dato real do IGE:
d) Ao gusto de quen lea isto.
Resultado final interpretado con humor
Se colles unha medida institucional ao chou, a probabilidade de que sexa útil para a lingua é só do 12%, máis ou menos como pedir que o ascensor nun edificio de 8 andares chegue ao teu andar (oitavo) sen parar en todos os demais antes.
A actuación media faría baixar aínda máis o uso do galego ata arredor do 44,9%, o cal encaixa coa traxectoria descendente detectada polo IGE.
Retrouso:
Normalizar improvisando é como arranxar o idioma cun desparafusador de manteiga: podes tentar facer cousas, pero mellor non.