Nova Arquitectura Pedagóxica?

Pola miña experiencia como Concelleiro do ramo sei que non ten a Consellería fondos suficientes para afrontar as obras imprescindibles e son os Concellos, os máis solventes, os que abordan estas reformas sen ser da súa competencia directa. Baste lembrar o Plan de Obras que anualmente puxemos en práctica de maneira sostida en Compostela no último mandato con moitas dificultades por parte da Consellería sobre patios cubertos, ampliación de espazos, bibliotecas, Pasarela de Fontiñas, Centro Sociocultural de Lavacolla, Ludoteca, renovación dos parques infantís de xogos... entre outras actuacións.

Se isto o xeneralizaramos a toda Galicia, os orzamentos necesarios serían moitos máis millóns de euros dos 191 anunciados no Plan que pretende aplicarse ademais en varios anos.