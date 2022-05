O achegamento aos labregos e gandeiros resultou clave nos éxitos da Granxa Agrícola de Monelos (1888-1964)

A introdución do cultivo do lúpulo constituíu outro éxito da institución, no fomento dunha agricultura intensiva e industrial. A raíz dunha viaxe de traballo en 1913 a Inglaterra do director da Granxa naquel tempo, Leopoldo Hernández Robredo, este decidiu promover a implantación deste cultivo, polas semellanzas agro-bioclimáticas entre o Sur de Inglaterra e a comarca das Mariñas. Coa axuda da familia Rivera e dalgúns agricultores betanceiros, o lúpulo galego gañou un lugar de preeminencia, facendo abandonar as importacións e fornecendo materia prima á industria cervexeira española especialmente cando a Iª guerra mundial obriga a substituír as importacións.

A incorporación da Ciencia á produción agropecuaria que se aplicou, o que hoxe chamaríamos o I+D+i, deu importantes resultados. Entre eles figura a recuperación da cabana do vacún galego coa “creación” da raza rubia.

Ademais, o persoal da Granxa colaborou activamente en iniciativas de sensibilización ambiental como a celebración anual da “Festa da árbore”. En 1913, un ano antes de que a celebración fose oficial, Hernández Robredo escribía na publicación con que o Concello coruñés promovía o evento: "Co sacho por pluma e o rego por tinta, escribirán hoxe os nenos sobre a terra, a páxina máis fermosa do libro 'Natureza'; o arborado". Ademais, as instalacións de Monelos foron importantes na formación de especialistas. Desde o curso 1920-21 a Granxa dispuxo dunha Escola de Peritos agrícolas, o primeiro centro de educación superior agrario en Galicia, con actividade ata 1924, que se transformou nunha Escola de Capataces Agrícolas, localizada primeiro en Betanzos e máis tarde en Bastiagueiro (Oleiros), onde hoxe están as instalacións do INEF da universidade coruñesa.