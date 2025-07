O bipartito: un oasis na historia política galega

O paso do tempo ten revalorizado, sen dúbida, a importancia do goberno bipartito na historia do sistema democrático galego. Acometeu un ambicioso programa de reformas a partir dunha aposta decidida pola ampliación do autogoberno e pola dotación dun maior benestar social

Se repasamos os feitos mais importantes acontecidos durante estes últimos 20 anos no escenario estatal e tamén no internacional, atopamos un catálogo moi amplo e intenso: grave crise nas finanzas occidentais acompañada de políticas económicas moi lesivas para as maiorías sociais; significativo debilitamento electoral do bipartidismo no ámbito estatal español a partir de 2015; ruptura dos consensos constitucionais existentes a respecto de Cataluña e máxima crise na vida política institucional desa nación; impacto da pandemia da COVID; cambios nas dinámicas da UE provocados pola intervención de Rusia en Ucraína; ruptura na orde mundial por mor do retorno de D. Trump á presidencia dos USA...

Poren, todas estas novidades significativas que caracterizaron a evolución do contexto exterior non alteraron a continuidade hexemónica do partido de Núñez Feijoo na Xunta. Xa se ten falado moito e, de seguro, haberá mais análises futuras para tratar de entender esta inédita fortaleza electoral: poderosas inercias consolidadas no comportamento dunha parte do corpo social galego nas urnas; máxima afinidade da elite política coa maioría dos grupos empresariais e mediáticos; graves erros cometidos polas forzas políticas da oposición...