O BNG do si amosa unha alternativa de goberno en positivo, no ronsel (coas substanciais diferenzas dun a outro país) do PNV e do SNP escocés. Gobernos que foron quen de facer compatíbel a afirmación da identidade nacional cun proxecto autónomo de progreso económico e benestar social. O BNG do si é atender aos que alicerzan o seu soberanismo no identitario e, ao tempo, atender aos que alicerzan a súa galeguidade na asunción dos intereses sociais e económicos do País como referente. Esta idea defendeuna hai anos Anxo Quintana e agora asumiuse sen grandes debates, o que amosa o proceso de madureza do soberanismo galego.