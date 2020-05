O coronavirus en Transnistria

Enclavada dentro de Moldavia segundo as leis internacionais e fronteiriza con Ucraína, é so recoñecido internacionalmente por Abajzia, Nagorno Karabaj e Osetia do Sur. Con todo, os seus habitantes, os transnistrios, manteñen o espírito independente da súa nación

En 1940, Moldavia era unha das 15 repúblicas socialistas soviéticas. Dentro dela, Stalin adscribira Transnistria, un punto fronteirizo natural entre as verdes Moldavia e Rumanía, e as chairas rusas e ucraínas. Alén desas diferenzas xeográficas, ambas partes serviron de ponte de unión cultural entre o mundo latino e o eslavo. Pero os cambios no bloque comunista fixeron que a poboación pro-rusa da República Socialista Soviética de Moldavia axiña buscasen un xeito de achegarse á beira eslava da que se sentían máis próximos.

En 1990, tras a caída do bloque soviético, o primeiro país en declarar a súa independencia foi a República Moldava de Pridnestrovia, máis coñecida como Transnistria, temerosa dunha posible unión de Moldavia con Romanía. Enclavada dentro de Moldavia segundo as leis internacionais e fronteiriza con Ucraína, é so recoñecido internacionalmente por Abajzia, Nagorno Karabaj e Osetia do Sur. Con todo, os seus habitantes, os transnistrios, manteñen o espírito independente da súa nación e viven o confinamento por mor do coronavirus coas medidas de prudencia e confinamento que dita o seu propio goberno.

En 2020 a poboación de Transnistria non chega ao medio millón. Todo o país ten unha extensión do tamaño da provincia de Pontevedra e amais de aldeas verdes onde abundan os viñedos, hai edificios grises, como os da capital, Tiraspol

En 2020 a poboación de Transnistria non chega ao medio millón. Todo o país ten unha extensión do tamaño da provincia de Pontevedra e amais de aldeas verdes onde abundan os viñedos, hai edificios grises, como os da capital, Tiraspol. Nela pódese percorrer a historia do comunismo soviético a través de rúas como as avenidas 25 de outubro, Marx, Engels ou Iuri Gagarin, cuxa imaxe está presente no billete de 5 rublos transnistrio. Porque o país ten moeda propia, amais de bandeira, escudo, himno e edificios de seu, como a universidade estatal, que conta con máis de 10.000 estudantes e graos diversos, amais de servir de museo vivo do país.

O feito de ser un país non recoñecido oficialmente dificulta o quefacer diario. As fronteiras con Moldavia e Ucraína permanecen pechadas, e as importacións dende este último imposibles. Ata o peche por mor da pandemia a fronteira con Ucraína servía para evitar os controis moldavos, que agora son imposibles. Agora todas as importacións teñen que pasar polo control moldavo e iso frea a distribución e fai que haxa que esperar entre 7 e 10 días por certos medicamentos.