O estado da nación / o estado da ficción

Maiormente –ou mellor dito, obviamente– no eido dos principios, naquilo que nos debería incumbir a todos e todas –ou alomenos a quen nos consideramos progresistas– na Dicotomía con maiúscula, na porfía cada vez máis necesaria e urxente entre democracia e autocracia ou ditadura, permitimos que medre a confusión constante, mentres as esencias –a liberdade, a participación, a transparencia,..– se van extenuando e perdendo o seu brío, ata deixármolas escapar polos escuros sumidoiros da insignificancia: o poder xudicial manda, no canto de xulgar, os borbóns son intocábeis a pesar de todo, xa ninguén se acorda do significado de Pegasus, ao crime de Melilla restámoslle importancia, da guerra de Ucraína só nos está permitido conxugar o “si, guana” e as barbaridades que se cometen dende as entrañas dos sumidoiros que amentabamos antes, coñecidas como as cloacas do Estado, son as dignas servidumes que debemos pagar para garantir a unidade da patria.