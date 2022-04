O Estado delincuente

No conxunto do Estado non se está a avaliar na súa gravidade real o escándalo da espionaxe a medio do programa Pegasus a 65 cidadáns cataláns e 2 vascos.Unha espionaxe que semella só puido ser desenvolvido polo CNI, polos propios servizos estatais de información, pois que esta aplicación non se vende a clientes que non sexan Estados. A dimensión, intensidade e extensión cuantitativa do fenómeno e máis a súa duración, que abrangue dende o Goberno de Rajoy no 2015 ao actual de Pedro Sánchez, polo menos até finais de 2020, fai moi improbábel que todas e cada unha das actuacións recibiran o validamento “ad hoc” do maxistrado do Tribunal Supremo estatal ao que a Lei reguladora do CNI lle atribúe o control xudicial.

Xa que logo,, é altísimamente probábel que esteamos diante de gravísimos delictos. En primeiro lugar dun delicto de descobrimento e difusión de segredos por Autoridade e Funcionario Público do artigo 198 do Código Pnal (CP), penado con cárcere de catro a oito anos. Mais unha operación desta caste require de moitísimos recursos públicos, que sobardarían dos fondos asignados ordinariamente ao CNI. Velaí a probabilidade de que, a medio de expedientes de contratación pública falseados, fosen asignados recursos públicos previamente orzamentados para outras fins ao obxecto de financiaren esta macroespionaxe. Entón, estaríamos tamén diante de delictos de falsidade en documento público (artigo 390.1 CP) como medio para a comisión de delictos de malversación na súa modalidade de administración desleal (artigo 432 en relación co 252 CP. No tamén probabel caso de delicto continuado, ese concurso delictivo de falsidade documental e malversación estaría penado con cárcere entre seis e oito anos.

Para máis, existe especial gravidade política na espionaxe a avogados no cumprimento das súas funcións de defensa penal, funcións que constitúen un dos alicerces do Estado de Dereito. Jaume Alonso-Cuevillas, Gonzalo Boye, Andreu van den Eynde e, seica, o avogado escocés da consellera Clara Ponsatì Aamaer Anwar, foron espíados no desenvolvemento da defensa penal dos seus clientes, accedendo á información que lles foi fornecida por éstes e mesmo ás súas estratexias procesuais. Chegou esta información ao Ministerio Fiscal ou a algúns dos órganos xurisdicionais que axuizaba aos clientes destes avogados? Existiu interferencia da espionaxe española a respecto da xustiza escocesa?