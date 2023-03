O éxodo republicano de 1939 revive nas fotografías inéditas de Philippe Gaussot

Na Coruña, a colaboración entre a Association 24 Août 1944 - La Nueve e o Concello herculino fixo posible a presentación destas imaxes na Casa Museo Casares Quiroga; non se pode imaxinar mellor lugar para acoller estes Camiños do exilio

A través de Felip Solé, realizador do documental Camp d’Argelers (TV3, 2009), os negativos foron confiados por Jean-Philippe Gaussot á Association 24 Août 1944 - La Nueve, que ten como obxectivo a investigación, conservación e transmisión da memoria antifascista do noso exilio, e moi especialmente a difusión e o recoñecemento da liberación de París o 24 de agosto de 1944 polos españois de La Nueve, a compañía da 2ª División blindada do xeneral Philippe Leclerc. Solé, o historiador Grégory Tuban e as persoas desta asociación memorial iniciaron entón un inmenso traballo de identificación, catalogación, restauración e difusión deste valioso fondo fotográfico; dende 2019 as imaxes de Gaussot percorren Europa, e xa foron mostradas en lugares tan diversos e significativos como París, Madrid, Collioure, La Jonquera, Xixón ou Liexa, onde o azar, que sempre é necesario, as fixo coincidir no tempo e no espazo con outra exposición memorial imprescindible, Mulleres resistentes, da ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica). Porque o traballo memorial non entende de fronteiras. Na Coruña, a colaboración entre a Association 24 Août 1944 - La Nueve e o Concello herculino fixo posible a presentación destas imaxes na Casa Museo Casares Quiroga; non se pode imaxinar mellor lugar para acoller estes Camiños do exilio.