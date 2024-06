O fresco procedente do norte

Estámonos afacendo á inxustiza social e moita xente está votando por ela

Na fronteira leste da Unión, dous estados de marcado carácter liberal e no lado máis á dereita do espectro ideolóxico, combaten desde hai dous anos longos. Europa apoia ao invadido, ao democrático, e así debe ser. Mais non por iso temos que esquecer que Volodomir Zelenski avogaba, antes do conflito bélico, por crear unha cidade na que recluír a prostitución e o xogo ou por políticas económicas pouco ou nada sociais. O relato que presenta ao líder do partido Servidor do Pobo coma un santo non é, na miña opinión, mais ca o froito da necesidade de empatizarmos co agredido. En canto a Vladimir Putin, a súa ideoloxía e políticas, que explicar xa que non saibamos?

Un pouco máis alá, Israel fai con Palestina o que os nazis lle fixeron ao pobo xudeu hai ben poucas décadas, sustentando o seu dereito á terra no conto de ficción máis lido da historia: a Biblia. Mentres, no cono sur americano Javier Milei segue implacable co seu plan de arrasar Arxentina e no norte todas as previsións indican que Donald Trump pode reinar de novo nos USA.