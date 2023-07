O santoral compostelano deveria reservar um lugar de honra, penso eu, ao criativo arquitecto ovetense Joaquin Vaquero Palacios (1900-1998), compostelano adventício engaiolado polo espírito románico e pétreo da cidade que conseguiu plasmar na sua icónica Praça de Abastos

O meu preguiçoso vagabundagem por lugares físicos ou literários levou-me no passado mês de Junho ao Mercado de Santiago, ou, para ser mais preciso, á dilatada comarca compostelana de cinco léguas de raio com centro no tal mercado imaginada por Lucas Labrada1. Como expunha naquele artigo, o ilustre economista ferrolano tivo a feliz ocorrência de tomar o mercado compostelano como protagonista de umha fábula didáctica sobre os efeitos benéficos de umha ampliaçom da área de subministro dos alimentos sobre o seu preço no mercado. A maior superfície de cultivo ao dispor dos consumidores, razoava Labrada, mais baixo o nível de preços no mercado, suposta garantida umha rede de caminhos adequada para conectar a área em cultivo com o mercado de destino. O razoamento foi desenvolvido como sabemos com um oportuno modelo quantitativo desenvolvido embora com surpreendente torpeza. Um encantador relato fisiocrático aliás bem adaptado à sociedade setecentista galega onde o estado da rede de caminhos e a abastança de alimentos constituíam o desvelo fundamental. A rede de caminhos ou as rotas fluviais cumpriam em certa maneira o papel alegórico da actividade mercantil, chave indiscutida do progresso.

Por essas casualidades habituais, a pouco de publicar o artigo, chegou-me aviso de umha singular reportagem audiovisual sobre o Mercado de Santiago que nem pintada para repensar a engenhosa fábula mercantil de Labrada. A reportagem a que aludo é produto dum exemplar trabalho colectivo com amplo mecenato de visionado inescusável. Encareço aos leitores mergulharem-se na brilhante liçom de arte e história desenvolvida em apenas 36 minutos2. Conforta comprovar a permanente vitalidade das mil histórias que a Galiza guarda.