O metro chegounos de París da man do matemático Xosé Rodríguez, non por casualidade, e recibiuno Domingo Fontán

A principios de maio de 1818 atracou no porto da Coruña un barco procedente de Bayona (Francia) cun cargamento especial dirixido ao consignatario Manuel Díez Tavanera. Eran seis grandes caixóns que gardaban uns cincuenta instrumentos e obxectos científicos con destino á Universidade de Santiago de Compostela, enviados polo matemático Rodríguez desde París despois dun laborioso proceso. Nun deses caixóns chegaba un exemplar dun metro. Unha peza de enorme valor histórico que naqueles anos estaba a dar os primeiros pasos que a levarían a converterse na unidade de lonxitude de referencia no mundo. Tamén era algo máis, unha potente mensaxe dos tempos novos que anunciara a Revolución francesa.

Unha carencia relevante

O claustro de profesores da universidade compostelá do 18 de abril de 1816 acordara que os responsables de Matemáticas e Física experimental elaboraran un informe co número, calidade e custo dos instrumentos necesarios para as súas actividades prácticas. A decisión, que podería interpretarse como unha adquisición común de material docente, tiña unha notable transcendencia. Porque os obxectos demandados viñan a cubrir unha deficiencia histórica que impedía un ensino científico actualizado.

Cómpre lembrar que no sistema universitario español de finais do século XVIII e principios do XIX as ciencias tiñan moi escasa presenza. Para corrixir esa anomalía os ilustrados incorporaron algunhas materias científicas ao currículo, porén –como aconteceu con moitas das súas reformas– o seu impacto resultou moi limitado, entre outras cousas porque houbo diversas resistencias ao cambio, entre elas as derivadas do corporativismo da universidade. Ademais, ata comezos do século XIX, a docencia da Física estivo en mans de profesores alleos ás novidades, que explicaban a materia en clave aristotélica. O feito era que os docentes carecían de obxectos e instrumentos que permitiran unha formación científica práctica e actualizada do alumnado.

Por iso, tras case cinco décadas despois da inclusión desas materias nos estudos universitarios, a decisión do claustro era importante. O 9 de xullo escolleu unha comisión encargada de redactar o informe preciso, formada por Domingo Fontán, Luis Pose e Manuel García Lugín. Nos meses seguintes houbo algunha adquisición pero o tema non avanzou ata abril de 1817, momento no que entrou en xogo Xosé Rodríguez González, ben próximo a Fontán e Pose.