O movemento de pensionistas de Galiza maniféstase polo día internacional das persoas maiores

Os pensionistas, coma todos os sectores que erguen a súa voz para reivindicar xustiza distributiva, enfrontámonos ao ostracismo e á divulgación de falsidades como que o Sistema Público de Pensións é insostible. Tamén nos enfrontamos á caricatura e a conquista cultural da reacción: a percepción social negativa de toda mobilización social. Non hai moito, en conversa cunha persoa que teño por amiga, esta veu a dicirme que as persoas pensionistas que nos estabamos mobilizando non tiñamos vergoña pois, e isto ilustrouno con exemplos, cobraban a pensión máxima. A lóxica sistémica do individualismo liberal máis radical conquistou a centralidade e, a loita que se fundamenta no interese colectivo e non no propio, simplemente non se comprende. Obviamente o Movemento de Pensionistas estase mobilizando polas pensións do futuro máis que polas propias.