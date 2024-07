O nacionalismo galego e a dieta mediterránea. Apuntes sobre as eleccións europeas (III)

As eleccións europeas en Galicia non tiñan, coma no conxunto do Estado, un carácter plebiscitario arredor do liderado do primeiro ministro ou do líder da oposición, pero o feito de celebrarse catro meses despois dunhas importantes eleccións autonómicas nos que se consagrou o cambio no liderado ao fronte do goberno (Rueda) e da oposición (Pontón) servían para dar pistas de como este tempo asentara a un ou a outra.

En abril, co gallo do debate da investidura de Alfonso Rueda, e as reaccións da oposición ao nomeamento dos novos conselleiros e conselleiras, non quedaba lugar a moitas dúbidas de que a oposición non tomara nota dunha nova derrota política e que, salvo imponderables, non ían a asumir un cambio de rumbo.

Dicía daquela, nesta mesma tribuna, que “a oposición en Galicia ten adoptado a posición de enroque para tranquilidade do Partido Popular e limita o seu repertorio ao que mellor sabe facer: axitar a rúa mobilizando aos incombustibles, ben sexa por razóns ideolóxicas ou ben como parte das súas obrigas profesionais.”

E así chegamos as europeas e a pesar de que o PPdG xa non tiña nada que demostrar en cando a hexemonía política e electoral volveuse a superar, sendo a forza máis votada en 303 dos 313 concellos que conforman o País.

Na oposición, o PSdG aproveitou a polarización da campaña e relegou ao BNG de novo ao terceiro posto, amosando así, por enésima vez, que o nacionalismo galego, mesmo cando está en ciclo alcista, se lle atragantan aquelas citas electorais que non son autonómicas e que o electorado circundante prefire optar maioritariamente por outras papeletas nestes casos. Nas europeas, a diferencia das últimas xerais, soamente pola do PSOE, pois Sumar perdeu cara ao seu socio de goberno todo o voto que lle aseguraran dous escanos no Congreso na cita de hai un ano.

Unha vez máis o BNG decidiu concorrer nunha mesma candidatura con partidos vascos e cataláns, nunha alianza que se me antolla contraria aos intereses dos galegos e das galegas.

Moi lonxe queda a aposta de atrevemento político e de mirada estratéxica de cando o BNG decidiu concorrer con papeleta propia - sen ataduras – a uns comicios europeos.

Ben é certo que aquelas eleccións de 1.999 coincidiron cunhas eleccións municipais, e o risco era menor, pero os resultados daquelas eleccións amosaron que o electorado premia a capacidade de apertura. A candidatura de Camilo Nogueira converteuse nunha aposta de transversalidade, incrementando en 60.000 votos os resultado do partido nas municipais (de 290.187 a 349.079 votos).

O éxito daquela candidatura tiña moito que ver coa figura do propio Camilo Nogueira - sen dúbida había gañas de Camilo - pero sobre todo polo que representaba. A campaña de Camilo Nogueira, e o seu posterior traballo na eurocámara, tiña que ver con dous elementos trinta anos despois esquecidos polo BNG: un firme europeísmo político e unha aposta pola construción atlántica dunha Galicia vencellada nos seus intereses a Portugal. A figura de Mario Soares, ao que tanto vinculaba a súa acción política, referenciaba ambas cousas, ademais dunha aposta por unha esquerda integradora e conciliadora.