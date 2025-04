... o que nos preocupa e tamén ocupa

Estamos a sufrir unha dereita corrosiva que utiliza coma ninguén as armas da mentira, da desinformación, do populismo e da demagoxia. Son as mesmas mentiras de Fraga, de Feijóo ou de Rueda, repetidas en tempo real por medios e redes que controlan os mesmos de sempre, agora tamén en sede xudicial.

Vemos como atacan as nosas sedes ou nos denuncian anonimamente polo mero feito de ser socialistas ou familiares dun socialista. Foron e van por nós porque representamos todo o que eles desprezan: a xustiza social, a equidade, a loita pola igualdade, a defensa da diversidade, o respecto pola diferenza, o progreso, benestar xeral... Representamos a propia democracia.

Os socialistas galegos cremos na democracia e queremos ser un partido útil para Galicia, na procura dunha vida digna para todas e tódolos galegos.

Queremos marcar a liña política do socialismo galego nos temas de interese real para a cidadanía, en favor da sanidade e do ensino públicos, en defensa da nosa lingua; pola gratuidade das autoestradas, de tódalas autoestradas.

Porque somos o partido das persoas, da Galicia real que o PP intenta agochar, traballando contra a violencia machista, contra o canon de SOGAMA ou pola permanencia de ALCOA, contra a grande mentira do PP de Altri e na defensa dunha radio e televisión galegas e públicas.

Estamos na reivindicación permanente dunha política de todas e todos, pensen o que pensen, veñan onde veñan, vivan onde vivan e falen a lingua que falen. Porque si permitimos que a política se converta nunha trituradora de persoas, non poderemos garantir que as políticas sociais, as liberdades e os dereitos sexan universais.

Dende sempre eliximos estar do lado dos que menos teñen e máis o necesitan, convencidos de que este é o auténtico valor humanitario da política.

Da política en letras grandes, da política do diálogo, da participación, do respecto, do ben común, da ciencia e da cultura, dos servizos públicos e dos dereitos universais... Da política de verdade e da verdade.

Chegamos ata aquí para facer política e relanzar o proxecto dun partido democrático, progresista, feminista e galego, porque a política é a ferramenta máis poderosa para mellorar a realidade das persoas e defender os intereses de Galicia.

Este é o noso afán diario, o que nos preocupa e hoxe máis nos ocupa.