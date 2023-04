O regreso de Antón Tovar ás veigas durmidas

Neste fabuloso traballo camiñan ao par, ata fundirse nun corpo macizo a vida e os versos do poeta da Pereira, ata expresar e explicar o pensamento, a biografía e a poesía do “poeta da autenticidade atormentada e do inconformismo”, como di o responsábel da edición

Mais esta atinada achega cultural, que xa atopou o seu camarín na Biblioteca da Limia e no corazón e na cabeza de moitos tovarianos, chega acompañada dunha manda de virtudes que non poden pasar desapercibidas. Canda esta antoloxía, aflorou a sabenza, a harmonía, a conivencia e o amor dos dous mestres, Alonso Montero e Delfín Caseiro, pola obra de Antón Tovar. Ámbolos dous, xuntamente co ilustrador –outro limiao irredento– e cos herdeiros do poeta, que doaron os dereitos de autor ao Padroado do Museo da Limia, conforman unha alma infinda e altruísta, capaz de acreditar que no noso País hai xente con valores e principios, gurrando contra a desmemoria e a cobiza e contribuíndo cada día a que iso que denominamos “lingua e cultura propia” non se esvaezan entre as ouvas contaminadas que medran nos ríos dos esquecementos.

[O meu tío Lisardo pensa que, lendo esta antoloxía, en poucas horas é posíbel achegarse á vida e obra dun dos poetas intimistas máis significativo da segunda metade do século pasado. Recomenda comezar o libro polos poemas, seguir pola biografía e rematar co prólogo, para poder compartir ao final os pareceres propios cos do responsábel da edición e do prologuista].