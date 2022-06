A historia de Lev Sergeyevich Termen ou Leom Theremin é tan fascinante como a do seu instrumento

O meu conhecimento de Lev Sergeyevich Termen ou Leom Theremin e do exótico instrumento musical que inventou é muito recente; concretamente da audiçom em Rádio Clássica dum concerto da Semana de Música Religiosa de Cuenca no passado mês de Abril. A protagonista do concerto foi a virtuosa do teremin Carolina Eick, a melhor intérprete mundial do singular instrumento polo que dim.

O som do teremin é cativador e etéreo, brota dos delicados passes mágicos de braços e dedos do intérprete como assobiada desde o além. Em realidade procede do campo magnético criado por um par de circuitos electrónicos responsáveis respectivamente da frequência e o volume manipulado por interferência com o movimento do corpo e as maos do executante. A gestualidade particular de cada executante dota à interpretaçom de um carácter único como síntese do diálogo gestual de intérprete e campo. Um par de antenas é o único nexo entre ambos.

O seu inventor, Lev Sergeyevich, foi um personagem singular. A invençom do teremin tem data e lugar de nascimento precisos: outubro de 1920 e Instituto Físico Técnico Ioffe da Academia Russa de Ciências de Leninegrado onde trabalhava na altura.