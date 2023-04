O uso do alemán Oskar Boettger como 'negro' científico polo naturalista Seoane

Oskar Boetgger entra en acción

Simultaneamente, Seoane establecera relación con Oskar Boettger (orixinal Böttger), conservador do departamento de Herpetoloxía no prestixioso Museo Senckenberger de Frankfurt am Main, quen acadara que a colección herpetolóxica dese museo fose das mellores de Europa. O especialista alemán ofrecéuselle para determinar os exemplares da colección, mesmo só cos debuxos das cabezas das serpes e das placas cefálicas dos lagartos: J'ai trouvé dans nos collections du Mus. Senckenberg beaucop de reptiles des Iles Philippines, qui nous ont été donnés par notre compatriote Knoblanch a Manila; les reptiles de l'Amérique du Sud aussi me sont bien-connus. Si je vous puis seconder dans la détermination, veuillez-le dire, s'il vous plait. Il faut me donner seulement un leger croquis de la vue de coté de la tete de vos serpents douteuses et les plaques de la tete de vos lézards.

Seoane mandoullos e Boettger comunicoulle, en carta do 29 de xuño de 1880, que a boa de Filipinas podería ser un taxon novo, mesmo un xénero diferente. Xa nese momento lle manifestaba a súa sorpresa pola procedencia, pois seria o primeiro caso de boido nesa área xeográfica.

O feito é que a meados do ano 1880 Seoane dispuña, grazas aos seus asesores estranxeiros, da determinación dos exemplares da colección. Atribuíndose ese labor, transmitiu os resultados á dirección do Instituto da Coruña, institución á que agasallara con exemplares nos anos sesenta. Na Memoria do curso 1879-80 do centro educativo figura esta anotación: “La Colección de reptíles de nuestras Islas Filipinas formada por el capitán de navio e ilustrado gallego, Sr. D. José López Seoane y que hace años regaló al establecimiento (...) ha merecido durante algunos meses del año actual el detenido y concienzudo estudio de clasificación a que se brindó nuestro querido paisano el Sr. D. Victor López Seoane”. Engadindo a novidade detectada por Boettger, mais sen indicar que fora o descubridor da mesma; só aparece como persoa a quen Seoane dedica a especie: “Encierra la referida colección un verdadero tesoro de novedades científicas y entre ellas la especie nueva Piesigaster, Seoane, Boettgeri, Seoane Mindanao”.