Ódiovos, boomers

É por iso que vos odio, boomers. Porque o 15M fomos conscientes que a cultura do esforzo e toda a retórica da Transición era mentira, pero posteriormente descubrimos -traballando, sendo bolseiros e esforzándonos-, que sodes vós quen mandades e quen cobrastes salarios desproporcionados. O poder no noso país é profundamente boomer, en actitudes e en datas de nacemento. Non houbo unha substitución xeracional -nin sequera por parte daqueles mozos triunfadores que non cuestionan o sistema-. Os donos dos medios de comunicación, a maior parte de tertulianos, os grandes empresarios, a maior parte dos e das ministras... Todos e cada un forman parte da xeración boomer. E levan moitos anos movendo os fíos do poder.

Sodes parte de problema e encima culpades ás vítimas do crash do sistema que vos permitiu exercer o poder

Ademais, esta xeración atrévese a cuestionar que persoas de 30 anos non teñan fillos, non asinen unha hipoteca ou non casen. Anímante a facelo, ínstanche a continuar reproducindo a mentira social de facer aquilo que se espera de ti. Cando contestas con contundencia, informando que non tes un contrato fixo ou que non entra nos teus plans gastar todo o teu diñeiro pagando cubalibres a amigos e familiares unha tarde de xullo, poñen cara de circunstancia. Coma se en realidade estivésemos á ofrecer escusas ou poñendo obstáculos a aquilo inevitable.

Non volo perdades. Hai outra odisea. A negación. Facede a proba: explicádelle a un boomer o prezo dun piso de compra a un barrio de Barcelona. Un de dúas habitacións, con ascensor e un pouco de luz. Moitos non o crerán, non pode ser. Que dis. Toleaches. Estades tolos. Esaxerades. É culpa vosa porque non vos queredes comprometer. Sodes unha xeración insatisfeita. Putos millenials.

É por iso que vos odio, boomers. Porque sodes parte de problema e encima culpades ás vítimas do crash do sistema que vos permitiu exercer o poder -e lucrarvos, en moitos casos-. O máis normal é que para os millenials ou os Z, o traballo non sexa o centro da nosa vida. Por que debería selo? Cambiamos a miúdo de traballo porque estamos en precario e o feito de ter traballo non nos garante unha existencia digna, nin sequera ter un lugar onde vivir. É sinxelo de entender.