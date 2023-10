Os datos públicos, se accesibles, dúas veces públicos. O visor de datos dos abastecementos municipais de auga de Galicia

A partir de agora, espérase comezar a realizar estudos e comparativas (empregando tamén a variable xeográfica), buscando un mantemento periódico que, pensamos, sería óptimo se se contase en Galicia cun Observatorio da Auga

A pesar do requirimento, moitos concellos continúan sen enviar os datos, con diferentes escusas: uns 20 indicaban que non lles constaba a solicitude, obrigándonos a enviarlles datos do expediente e data de presentación (o cal fainos resaltar como moitos concellos non teñen ben estruturado o subministro de información pública, sexa por falta de persoal, de protocolos axeitados ou simplemente por desidia). Outros se escusaron en non dar abasto, pola falta de persoal ao xuntarse distintos expedientes que sacar adiante. Pero a Valedoría do Pobo segue a día de hoxe requirindo os datos restantes, por ser públicos e existir un dereito a coñecelos da cidadanía, a maiores do potencial que hai no feito de poder estruturalos e homoxeneizalos á hora de facer análises que logo faciliten a toma de decisións ou a proposta de campañas de incidencia política.

A partir de agora, espérase comezar a realizar estudos e comparativas (empregando tamén a variable xeográfica), buscando un mantemento periódico que, pensamos, sería óptimo se se contase en Galicia cun Observatorio da Auga. Cun ente deste tipo poderíanse integrar tamén datos doutro tipo de abastecemento de auga potable moi importante no país, como son as traídas veciñais de auga, se cabe aínda máis descoñecidas que as municipais. Isto permitiría o afondamento en indicadores de avaliación do estado do Dereito Humano á Auga, tanto en grupos de veciños, concellos, grupos de concellos, como en toda Galicia (en particular os que teñen que ver con acceso á información pública sobre estado de infraestruturas, pobreza hídrica ou gobernanza da auga). O marco legal europeo vai nesta liña, e sería vangardista adiantarse á tendencia e ser un exemplo na xestión dun recurso que é cada vez máis vulnerable, mesmo na terra dos mil ríos.