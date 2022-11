A espectacular formaçom conhecida como os Pilares da Criaçom situa-se na Nebulosa da Águia, M16 do Catálogo de Messier, Constelaçom da Serpente, situada a 7.000 anos-luz da Terra, 70 séculos nos separam da imagem contemplada. Ignoramos como terá evoluído a formaçom no lapso temporal que a separa do momento actual. A nebulosa foi descoberta polo astrónomo suíço Jean-Philippe Loys de Chéseaux em 1745 mas, nom foi até agora, com o telescópio espacial Hubbel e, sobretodo, com o James, JWST, quando a espectacular imagem se revela na sua solitária grandeza. Um oceano de pó e gás estelar que transluz umha maré de estrelas, maduras e em formaçom.

A nebulosa foi descoberta polo astrónomo suíço Jean-Philippe Loys de Chéseaux em 1745 mas, nom foi até agora, com o telescópio espacial Hubbel e, sobretodo, com o James, JWST, quando a espectacular imagem se revela na sua solitária grandeza

A unidade de medida que usamos para calibrar a dimensom do universo é o espaço percorrido à velocidade da luz, metáfora para nós da imediatez. Na nossa insignificáncia cósmica admiramo-nos de que a luz poda circunvalar a terra 7,5 vezes em apenas 1 segundo sem reparar em que o raio de luz é um mensageiro parcimonioso como explorador da imensidade cósmica. Infelizmente carecemos de um veículo mais rápido segundo postulou Albert Einstein, insuperável legislador do espaço celeste. Imediatez e lentidom, microcosmos e macrocosmos, categorias com que o ser humano se empenha em reduzir à própria medida a insondável magnitude da natureza.

Os espectaculares Pilares da Criaçom cobram actualidade de novo com as recentes imagens captadas polo JWST, pontualmente comentadas no benemérito portal GCiencia da Real Academia Galega das Ciências e, mais por extenso, no site da própria NASA1