Ou Alcoa ou non hai electricistas, as dúas cousas non poden ser verdade

A solución a estes problemas suporía pensar no canto de repetir consignas escoitadas na televisión ademais de adxudicarlle maior soberanía ao pobo. E iso si que non. “Que os que están por baixo miña non suban nin un chanzo” di a opinión popular

Igual, no canto de asumir un risco medioambiental que manteña unha produción deberíase apoiar económica e administrativamente a autonomía deses profesionais que xurdirían do seu peche. Un diñeiro invertido que repercutiría directamente na poboación tanto pola oferta de servizos que se cubriría como pola posibilidade laboral que se xeraría. O rapaz novo tería un traballo en condicións e non marcharía para a cidade baleirando a zona aínda máis. Por riba, a veciña maior non tería que batallar con teléfonos e datas de calendario para poder arranxar a fuga que lle leva dando a lata un mes.

Os enunciados contraditorios que expuxen ao comezo si teñen algo en común, ambos contribúen a manter o sistema de desigualdades sociais no que vivimos. A solución a estes problemas suporía pensar no canto de repetir consignas escoitadas na televisión ademais de adxudicarlle maior soberanía ao pobo. E iso si que non. “Que os que están por baixo miña non suban nin un chanzo” di a opinión popular.