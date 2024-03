Paren máquinas

Atopo nenas que defenden e repiten consignas feministas, si. Mais tamén falo cada semana con outras rapazas que se posicionan no bando conservador, aferradas á cor rosa de Barbie e o amor romántico e o papel do silencio e a submisión como signos de identidade do seu xénero

Ultimamente, o pesimismo atacoume forte. Se cadra, o feito de estar a traballar con un cento e medio de adolescentes de primeiro da ESO, tentando que aprendan a usar a empatía e o bo trato e que incorporen os valores da igualdade de trato e oportunidades, ten algo que ver. Falo co profesorado, coas familias, co alumnado e si, recoñézoo: hai intres de desespero. Atopo nenas que defenden e repiten consignas feministas, si. Desde unha perspectiva súper capitalista e trampulleira, pero algo hai aí. Mais tamén falo cada semana con outras rapazas que se posicionan no bando conservador, aferradas á cor rosa de Barbie, o amor romántico e o papel do silencio e a submisión como signos de identidade do seu xénero. Observo as súas dinámicas relacionais e constato varóns agresivos loitando polo liderado e mozas apoucadas e discretas que empregan a estratexia e a conspiración como recursos.