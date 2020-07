Poden votar as persoas infectadas por Covid-19?

Nunha rolda de prensa dada o pasado domingo día 5, ao explicar a decisión de adoptar un confinamento perimetral da Mariña luguesa, o Conselleiro de Sanidade expresou unha opinión inquedante: que as persoas doentes por COVID-19, a seu xuízo, non poderían votar nas vindeiras eleccións autonómicas do día 12.

Trátase dunha cuestión inédita –unha máis das moitas que nos deparará ainda a “nova (a)normalidade”– que non se levantou en parte ningunha do Reino: poden as persoas con PCR positivas, ou sometidas a cuarentena preventiva, seren privadas do seu dereito a votar en eleccións? Como pode suspenderse este dereito por causas sanitarias, e con que garantías?

Á diferenza do que acontece coa Resolución catalá do 4 de xullo, pola que se reconfina á comarca do Segrià, no caso galego, ao estarmos en plena campaña electoral, e afectar a Orde de 5 de xullo non só ao seu desenvolvemento, senón tamén, con toda probabilidade, ao día de votación, a referencia ao dereito de sufraxio era inevitable. Mais a referencia que introduce a Orde de 5 de xullo ao tema electoral é manifestamente insuficiente. O que di, dío así no seu preámbulo:

“Non obstante, dada a proximidade das eleccións autonómicas do domingo día 12 de xullo, resulta oportuno aclarar que as limitacións á mobilidade previstas nesta orde non poden afectar o exercicio dun dereito fundamental como é o de sufraxio, polo que se considerará en todo caso xustificada a entrada ou saída do ámbito territorial delimitado para o exercicio deste dereito. Así mesmo, polas mesmas razóns, cómpre indicar, tanto para o caso do distrito sanitario da Mariña como para o resto do territorio da Comunidade Autónoma, que as medidas específicas para contactos estreitos, previstas nesta orde e, con carácter xeral, no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 25 de xuño de 2020, antes citado, consistentes no illamento ou corentena “salvo causas debidamente xustificadas”, non impiden tampouco o exercicio do dereito fundamental de sufraxio, por considerarse, evidentemente, unha causa xustificada para a saída do domicilio, sen prexuízo de que deban cumprirse as medidas de seguridade establecidas e, en particular, o uso de máscara cirúrxica en todo momento, e a saída se limite ao tempo estritamente necesario para o exercicio deste dereito ao voto. Para estes efectos, a Consellería de Sanidade cursará as oportunas instrucións para que esta cuestión se aclare nas comunicacións que teña o Centro de Seguimento de Contactos do Servizo Galego de Saúde con estas persoas”.