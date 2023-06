Pasou o 28M e xa se achega o 23X. Sobresaltadas co arrouto, sen darnos tregua nin respiro, un comicio sucede ao outro a todo gas. Por pouco non caeron tamén as galegas. Remata a campaña e xa podemos solicitar o voto por correo. A pre - precampaña está activada. Como dirían os sabios da Psicofónica de Conxo, os “políticos colgantes” van ficar pendurando dos farois un par de meses máis.

O presidente Sánchez presenta as convocatorias como causa e consecuencia. A esquerda á esquerda do PSOE mergulla en augas turbias e non atopa o vórtice do remuíño que semella abocala ao fondo mariño. O PSOE non sabe se vai ser quen de aproveitar a desfeita e recuperar votantes, mais claramente ese é o intento. Os partidos estruturados e con presenzas territoriais definidas, nomeadamente os nacionalistas coma o BNG, PNV, EH-Bildu, Junts ou ERC, xa amosaron que si son quen de reanimar aquelas desanimadas, tradicionalmente súas, que transitaran a UP e volven agora á morna casa das fillas pródigas. Se cadra, Más Madrid atopa no embigo peninsular madrileño un espazo inopinado nesa liña. As votantes de EU fican, semella, orfas de nai e pai. A dereita dos populares aperta as súas filas tras varrer a Ciudadanos (unha vez cumprida a misión coa que fora creado: ter un espazo na dereita onde canalizar o descontento xerado pola crise de 2008), recuperando eses votos. Seguramente, nas eleccións xerais VOX será a seguinte forza que comece a fagocitar o PP, recobrando a hexemonía tras a “anomalía multipartidista” baixo a batuta de Núñez Feijóo, “o sensato”.