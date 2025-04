Por que Modepén defende a Renda Básica Universal?

2) Razóns do texto.

- En primeiro lugar debo dicir que estas defincións foron adoptadas despois dun longo debate. Entendo que esgotar ao máximo este debate foi tamén a razón de delegar no Consello Nacional, coa idea de afondar máis nel.

- En segundo lugar a pretensión da enmenda era clarificar cales son e de onde proceden os nosos dereitos. Resumidamente entendemos que as pensións contributivas proceden dun dereito laboral, é dicir, as contributivas son parte do pago da venda da nosa forza de traballo, como as fins de semana ou as vacacións, mentres que as non contributivas consideramos que teñen unha orixe anterior, proceden do dereito que temos todas e cada unha das persoas a ter unha vida material digna (un dereito obvio a pouco que pensemos nel), máxime se a persoa (por definición de pensionista) non pode ou non se lle permite traballar, é dicir, vender a súa forza de traballo. (Ver os artigos mencionados en Praza). E o terceiro parágrafo vén ser unha consecuencia natural do segundo, afirmando que ese dereito a unha vida material digna debería estenderse a toda a poboación mediante unha Renda Básica, entendida como unha prestación periódica coas catro características necesarias, que son:

- Universal: Recibiriámola todas as persoas residentes no territorio de implantación, sen ningunha exclusión (as menores de idade nunha cantidade reducida).

- Incondicional: A diferencia das actuais Rendas Condicionadas (PNC, RISGA, IMV...) recíbea todo mundo, traballe ou non, teña moitos cartos ou poucos (relacionado está a forma de financiación, claro). Tan incondicional como a sanidade e a educación públicas.

- Individual: Recíbea e xestiónaa cada persoa. É un carácter importante para evitar discriminacións por razóns de sexo, idade, minorías ou calquera outra.

- Suficiente: Ten que garantir unha vida digna. Por iso tamén debe manterse o Estado do Benestar, pois, sen el, ningunha RBUI sería suficiente.

Deste xeito estamos a falar dun novo dereito humano, o “dereito a unha vida material digna polo simple feito de nacer” na liña do artigo 1.3 da “Declaración de dereitos humanos emerxentes de Monterrey de 2007” iii.