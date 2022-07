A sequência resultante é mui instrutiva. Encabeça a listagem das NUTs Londres Centro (Inner London- West) com umha renda por habitante disparatada de 167.500 $ seguida, já a considerável distáncia, por Luxemburgo com 75.100 $ por habitante. Temos que descer até o posto 40 para dar com a CCAA espanhola mais afortunada, Madrid, com 36.400 $, quase emparelhada no ranking com a Lombardia e Londres Oeste e Noroeste. Seguem-lhe em ordem descendente o País Basco, Navarra e Catalunha (posto 67) até chegarmos a Lisboa e área metropolitana, no posto 91 com 29.700 $ por habitante, praticamente emparelhada com a renda meia do conjunto da UE: 29.200 $ por habitante.

Galiza participa nesta dinâmica compartida através da pertença à megalópole luso-galaica em pleno processo de consolidaçom ainda. Recordemos simplesmente os planos de conexom ferroviária de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo e a perspectiva de conectar os principais portos da fachada atlântica ainda em projecto

Seguem por ordem descendente Aragom, A Rioja, as Ilhas Baleares e Castela e Leom (posto 139 com 25.200 $ por habitante) e chegamos a Galiza (posto 156 com 23.900 $ por habitante) empatada com Cantábria. Seguem-lhe a Comunidade Valenciá, Astúrias e o Algarve (posto 171 com 22.700 $ por habitante) e algo mais abaixo Múrcia e as Ilhas Canárias (posto 180, 22.000 $ por habitante), Ceuta, Castela-A Mancha, a Ilha de Madeira, o Alentejo e Andaluzia (posto 201 com 19.800 $ por habitante) seguidas dos Açores, Melilha, Centro de Portugal e Norte de Portugal (210, 18.700 $ por habitante) e finalmente Extremadura (posto 215, 18.400 $ por habitante). Surpreende a equiparaçom da regiom portuense com a extremenha nos postos mais recuados, Para nom perder a perspectiva global será bom recordar que o mapa do atraso económico se intensifica a partir daqui até chegarmos à República de Macedónia (posto 257; 10.100 $ por habitante) e a certas regions de Bulgária e Roménia que se debatem por debaixo dos 10.000 euros por habitante e ano de renda.

As megalópoles coincidem na característica comum da sua persistência temporal e capacidade de concentrar actividades a maneira de um curso fluvial permanente que flui e cresce sem invadir as ribeiras.