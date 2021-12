Primeiro a Primaria

A atención primaria é para os usuarios a vía de entrada ao sistema sanitario, así que parece obvio que a accesibilidade deba estar garantida, pero a prioridade parece ser ternos a distancia e, coa escusa da pandemia, pasamos a ser atendidos por vía telefónica, coma se a exploración clínica fose totalmente secundaria e a dispensación de medicamentos co mando a distancia, o normal. Incluso se, por seren antibióticos, debesen ir precedidos dalgunha comprobación. Incluso se o ou a doente non tivesen soltura para explicar os seus síntomas ou dificultades ou para recordar logo as indicacións que lles fixeron.

Cada vez máis, aos e ás profesionais ateigáronlles os cupos e comprimíronlles as consultas por sesión, atribuíndolles un tempo de atención non apto para un paciente con problemas de mobilidade, que tería que saír antes de dicir a que viña

Cada vez máis, aos e ás profesionais ateigáronselles os cupos e comprimíronselles as consultas por sesión, atribuíndolles un tempo de atención non apto para un paciente con problemas de mobilidade, que tería que saír antes de dicir a que viña. Aos e ás doentes esvaecéusenos a imaxe do ou da profesional de atención primaria polos cambios frecuentes nas consultas. Porque se, por vacacións ou baixa laboral non está a persoa que nos atende, somos acumulados aos pacientes doutra, porque a que está ausente non é substituída. E porque, se debemos agardar unha semana a sermos atendidos, pode que a nosa situación non nos permita a espera e teñamos que optar por contribuír á saturación das urxencias ou, como non, refuxiarnos na medicina privada. Así, a nosa porta de entrada á atención médica aparece atrancada por dentro.

Desde 1978 en que se definiran as liñas primordiais da atención primaria na Conferencia Internacional de Alma-Ata, pesa sobre os gobernos a obriga de coidar a saúde das persoas, de organizar a atención primaria para que poñela ao alcance de todos os cidadáns, de facer dela o núcleo principal do sistema de saúde, como primeiro elemento que é do proceso de asistencia sanitaria. Claro que tamén se nos di neste texto que, para lograr os obxectivos propostos, deben mobilizarse e utilizarse racionalmente os recursos.

Interesantes propostas, pero, máis de corenta anos despois desta declaración, usuarios e profesionais reclaman eses recursos para a atención primaria, que, outra vez coma nun xogo de palabras, non é a primeira para os xestores sanitarios. Para profesionais e cidadáns é importante coñecérmonos, evitar o cambio constante na consulta que nos impide unha relación fluída coa persoa que se ocupa da nosa saúde. E, dado que constitúe a porta de entrada con que contamos para acceder ao sistema sanitario, esa debe ser unha porta que nos inspire confianza, onde nos deixen pasar cando o necesitamos. Cando iso non é así, sentimos que nos botan fóra e, daquela, temos principalmente dúas opcións: chamar a outro lado onde, co pago pertinente, nos abran ou buscar a porta de atrás, opción sempre tan tentadora como tramposa.