Se cadra, o dos programas de goberno dá preguiza. Fica ao fondo da lista de prioridades. Total, xa ninguén os le, non si?

Evidénciase que o populismo, o meme como substituto do slogan, o titular como un todo, as preguntas pactadas e as respostas pre cociñadas no lugar da conversa espontánea ou as campañas emocionais baseadas no consumo, son agora as estratexias de comunicación máis eficaces para as e os candidatos, ao tempo que as máis enganosas para nós, as votantes. Que quedamos co que Fulano dixo en tal entrevista ou o erro de Mengana en tal debate, no canto de revisar que fixeron se gobernaron, con quen pactan cando poden facelo, que propoñen en adiante ou que cuestionan do feito polas outras.

Pablo Motos sobe en audiencia e cartos por publicidade. TVE e a Academia da Televisión non organizarán o principal debate. Eu quedo sen tempo para ler os programas. E o 29 de xullo teremos por diante catro anos de esperanza ou desespero fundados nun quítame alá esa frase sobre nimiedades como a eutanasia, a interrupción voluntaria do embarazo, o prezo das laranxas ou o do café. E vostede, que criterio vai seguir para decidir o seu voto dentro de tres semanas?

Votaremos desinformadas e manipuladas nun sistema deturpado que, cada vez máis, non debería merecer o nome de democracia.