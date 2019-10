Que máis pode facer o señor Feijóo para deteriorar o sistema sanitario público en Galicia?

Non podemos saír do noso abraio. Cada noticia que coñecemos sobre o Sistema Sanitario Público en Galicia, é peor que a anterior. Agora resulta que a administración do PP en Galicia, vai permitir que o Hospital Povisa, que dá servizo a 137.000 persoas na Área Sanitaria de Vigo, vai ser vendido a Ribera Salud (antiga dona do Hospital de Alzira, na Valencia de Zaplana e do PP máis corrupto de Europa, segundo o xuíz, cunhas perdas millonarias e agora rescatado para a Sanidade Pública polo novo Goberno Valenciano). Amosamos a nosa enorme preocupación por unha adquisición que pode ter gravísimas consecuencias para a Sanidade Pública Galega, especialmente para a área sanitaria de Vigo. Temos que lembrar que quen compra realmente Povisa é a multinacional norteamericana Centene Corporation, aseguradora privada, propietaria do 90% do capital da Empresa Ribera Salud. Centene dedícase desde hai anos a comerciar coa saúde de boa parte da poboación estadounidense (e a do Estado español que lle permite o PP).

A venda de Povisa é responsabilidade do vigués José Baltasar Silveira Cañizares, presidente do Grupo Nosa Terra XXI, quen negociou con Ribera Salud, empresa xurdida ao abeiro da política privatizadora do PP de Zaplana e que é controlada pola multinacional dos EUA, Centene Corporation.

A adquisición de Povisa supón un paso máis na estratexia de Núñez Feijoo de poñer a Sanidade Publica Galega en mans do capital privado

O concerto Singular vixente coa Xunta, implica @s más de 1.500 empregad@s de Policlínica de Vigo Sociedad Anónima (Povisa) e que se encarga de atender 137.000 galeg@s. A factura anual ao Sergas anda polos 500 euros por paciente.

O actual conselleiro delegado de Ribera Salud é Alberto de Rosa Torner, individuo que se presentou na lista do PP de Sueca en 2007. O seu nome quedou salpicado na vaga de corrupción que asolou Levante, segundo deixou ampla constancia a prensa valenciana. Hai tres anos a Fiscalía solicitou o xuiz que imputase a De Rosa polo cobro de comisións na implantación de prótese, como marcapasos e outras, en Ribera Salud a través da sua filial B2B.

Pois ben, con estos antecedentes, a adquisición de Povisa supón un paso máis na estratexia de Núñez Feijoo de poñer a Sanidade Publica Galega en mans do capital privado, como xa fixo coa farmacéutica Johnson and Johnson, á que cedeu boa parte da investigación sanitaria galega ou o contrato coa multinacional Medtronic (fabricante de aparellos cardiolóxicos) para xestionar a área do Corazón no Complexo Hospitalario de Santiago ou a externalización de practicamente todos os servizos dos hospitais galegos: lavandería, cociña, limpeza, telefonía, etc. Así como a grande aparataxe (que é, por suposto, o máis caro do sistema) en mans de Galaria (que ten á fronte a cesada ex-conselleira de Sanidade Rocío Mosquera).