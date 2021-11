Que quere Asturias?

Volvendo ás querencias dos poderes asturianos, coido que é doado comprender que en Vega de Ribadeo, aló polo 1916, quixeran e conseguiran por unha Real Orden cambiar o nome por Vegadeo. Tanto por acougar mellor de xeito interno a identidade do concello despois de nacer en 1836 como Vega de Ribadeo e cambiar a capitalidade dende Piantón, como por reivindicarse a si mesmo recoñecendo no nome o feito de non dependencia ningunha de Ribadeo. Ese cambio de nome, ademais, estimo que tivo un efecto secundario que agora se trata de potenciar: a desaparición de influenza/ascendencia de Ribadeo sobre esas antigas 'Terras de Ribadeo' eonaviegas, recoñecidas como tales ao menos tan lonxe no tempo como no 1154, nun conflito entre bispos, no que foron concedidas ó bispo ovetense con esa denominación.

E a ría? E a quen lle está a importar a ría máis que como obxecto que se pode lanzar a quen se lle define como contrario e do que se pode facer un pandeiro?

Ou sexa, estamos ante unha potenciación da estrutura interna asturiana, aglutinando o sentimento 'asturianista' para o que se aproveita unha inventada confrontación 'externa'. Así, virían 'os de Uvieu' en defensa da identidade dunha zona, máis dun terzo de Asturias, que teñen apartada na súa propia consideración e condición de asturianeidade mentres dura a asimilación centralista -do centro da comunidade-. Algo no que todos os partidos políticos asturianos vense na necesidade de participar, unha vez comezado. E participar apoiando a Asturias, unha vez definido que o comerlle terreo ó nome de Ribadeo é en interese de Asturias. Tal vez a consideración sería diferente se o 'occidente' tivera algo semellante ó que representa Covadonga, como ocorre no oriente da comunidade...

E si, cada vez se di máis 'ría del Eo', pois esa é unha teima, levada a modo de cruzada, dende hai moito tempo. Cada vez se di máis, pero tendo claro que as lembranzas na rúa, o 'sempre se dixo...' poden ter tanta fiabilidade como as que indican que 'en tempos de Franco vivíase mellor'.

Pola outra parte, en Galicia, para interpretar o tema, coido que para mostra abonda un botón, o botón do libro citado. Interese en manter 'ría de Ribadeo'? Só cando se manifesta, a remolque do 'nacionalismo' asturiano, un 'nacionalismo' galego, comeza a haber unha resposta clara... alguén dirá que ao menos cun século de atraso.

E a ría? E a quen lle está a importar a ría máis que como obxecto que se pode lanzar a quen se lle define como contrario e do que se pode facer un pandeiro?