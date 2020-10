¡Quieto todo el mundo!

Sei de primeira man que o coronavirus existe, que é terrible, que pode matar e mata. Pódenmo crer. Porén, tamén teño comprobado que, no referido ás liberdades e ás conquistas sociais, os pasos cara a adiante son traballosos e febles e os retrocesos, rápidos e dificilmente reversibles

Non se me trabuquen, a que fala non é vítima dunha conspiranoia aguda. Só se trata de alguén que coida que ata nas situacións máis complexas, ou precisamente nelas, é de todo punto pertinente preservar o pensamento crítico para poder ofrecer achegas construtivas. Sei de primeira man que o coronavirus existe, que é terrible, que pode matar e mata. Pódenmo crer. Porén, tamén teño comprobado que, no referido ás liberdades e ás conquistas sociais, os pasos cara a adiante son traballosos e febles, mentres que os retrocesos son rápidos e dificilmente reversibles. Digo isto porque, segundo o discurso instalado en pouco máis de medio ano, semella que o único xeito de controlar a expansión da pandemia fose o control da cidadanía en termos de liberdade e produtividade. Resúltame moi preocupante, xa que as medidas provisionais, cando de restrinxir se trata, tornan estruturais cunha facilidade que abraia.

O Estado de Alarma dota de lexitimidade xurídica o Toque de Queda. Os espazos de lecer poden ser fechados e restrinxidos ata a mínima expresión, xa que se presume un mal uso dos mesmos. Porén, as aulas e os centros de traballo, os desprazamentos colectivos en metros e autobuses, as compras en grandes superficies, quedan abertos para maior gloria da produtividade capitalista. Só se pode mover (e está na obriga de facelo), quen vaia producir ou consumir para o sistema. A liberdade de reunión restrínxese a pequenos grupos humanos para garantir a trazabilidade dos contaxios por parte de equipos de profesionais insuficientes e pouco preparados.

Tejero debe estar a gusto, aos seus 88 anos, no seu salón, que imaxino de mesa camilla, braseiro eléctrico e televisor de tubos, non me pregunten por que. Agora, si, acatamos aquilo de “¡Quieto todo el mundo!” sen maiores resistencias.