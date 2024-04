Rueda e os impostos: mentiras e demagoxia

O que si nos confirman as evidencias empíricas e que aqueles estados que teñen maior presión fiscal son tamén os que teñen un estado de benestar mais desenrolado, mais potente. E o contrario, algo do que temos plena constancia en Galicia onde o deterioro de servizos públicos básicos (sanidade, ensino, atención a maiores, desemprego, infancia e familia, discapacidade....) está sendo brutal. Por que os impostos son imprescindibles para financialos servizos públicos que o mercado non lle garanta a toda a poboación. O señor Rueda debería preguntarlle a poboación galega que prefire uns bos servizos públicos que lle garantan a atención a toda a poboación ou que sexa o mercado e, xa que logo, o poder adquisitivo de cada quen o que provea eses servizos.

Baixar os impostos é un opción ideolóxica, apoiada en argumentos demagóxicos e mentiráns, orientada a reducila participación do público e facilitalas ganancias do capital privado

Hai tamén outro dato que os defensores da baixada de impostos ocultan: a súa relación inversa coas débedas públicas. En Europa tivemos unha evidencia desta relación cando se implantou a austeridade na eurozona que se viu acompañada dunha rebaixa dos impostos, especialmente ás rendas altas. Que pasou?: as débedas públicas disparáronse. En España tivemos o caso paradigmático dos gobernos de Mariano Rajoy (2011-2018) cando a débeda pública pasou do 69,90% do PIB ao 100,40% en non pouca parte grazas as “rebaixas” no IRPF que, segundo a Axencia Tributaria, beneficiaron especialmente ás rendas mais altas (pagaron un 14% menos). Sin saírnos de Galicia cando Núñez Feijoo ascendeu a Presidencia da Xunta a débeda pública galega equivalía ao 6,8% do PIB e agora está no 16,01%: mais do dobre durante os mandatos dos avalíes (Feijoo e Rueda) das rebaixas tributarias e dos recortes nos servizos públicos.

Os impostos tamén poden desempeñar outras funcións positivas como, por caso, incentivar ou desincentivar determinadas actividades produtivas: no primeiro caso estarían as actividades creadoras de moito emprego no segundo as contaminantes. Non menos relevante pode seren o seu papel estabilizador: cando a actividade se deprime (como está pasando agora en Galicia) resulta necesario turrar do gasto público e cando a demanda supera a oferta debe frearse para así impedir que se dispare a inflación.

Todo o relatado serve para demostrar que baixar os impostos é un opción ideolóxica, apoiada en argumentos demagóxicos e mentiráns, orientada a reducila participación do público e facilitalas ganancias do capital privado. As evidencias empíricas citadas nos levan a afirmar que situar a Galicia como un referente pola súa baixada de impostos e apostar por un menor crecemento económico, unha menor riqueza e creación de emprego e unha maior desigualdade.