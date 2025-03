Sabedes de onde ven a concepción do vilán megalómano na cultura popular?

No período de entreguerras, un fulano chamado Herman Sörgel fíxose tremendamente popular. Arquitecto el, nado na amada Alemaña, encirrou nun proxecto. Modesto, pequeneiro. Chamoulle Atlantropa. Só un alemán podía ter artellado aquilo. Outro vilán megalómano personificado

No período de entreguerras, un fulano chamado Herman Sörgel fíxose tremendamente popular. Arquitecto el, nado na amada Alemaña, encirrou nun proxecto. Modesto, pequeneiro. Chamoulle Atlantropa. Implicaba un par de encoros no Mediterráneo, un no Estreito de Xibraltar e outro entre Sicilia e Túnez, pra desecar parte ca conca, baixando entre douscentos e cen metros o nivel do mar. Seguidamente outro encoro en África, no río Congo, pra crear un mar artificial no centro do continente que se uniría co lago Chad. O obxectivo era darlle a Europa máis recursos e terras, pra volver ser o centro do globo. Así, por medio dalgún que outro xenocidio de pobos árabes e subsaharianos, e dun desastre ecolóxico de escala titánica, a nova Europa, Atlantropa, tería o seu novo Mediterráneo á altura do Golfo de Guinea, e todo un mundo por conquistar.